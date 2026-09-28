João Félix est impatient de revenir en Europe

En quête d’un (vrai) projet sportif. Exilé en Arabie saoudite depuis un peu plus d’un an désormais , João Félix s’épanouit sur les pelouses du Golfe aux côtés de son idole de toujours, Cristiano Ronaldo.

Dans une interview accordée au média espagnol AS en marge du rassemblement du Portugal, l’ancien de l’Atlético de Madrid a manifesté son envie de revenir sur le Vieux Continent : « J’aurai 27 ans à la fin de la saison. Je prévois de retourner en Europe, même si ce ne sera peut-être pas tout de suite. Je ne sais pas si ce sera à la fin de cette saison ou à la fin de la prochaine, mais j’ai vraiment hâte de revenir en Europe, de rejouer en Ligue des champions et d’y retrouver le niveau. » …

MB pour SOFOOT.com