Des cheveux très longs provoquent deux expulsions

Red Dreads Redemption . Entré vingt minutes avant le coup de sifflet final entre Anguilla et Antigua-et-Barbuda en Ligue des nations CONCACAF, Aedan Scipio a de quoi faire rougir Marouane Fellaini, Axel Witsel et tous ces bonhommes très chevelus. Comme l’indique ESPN FC, le type de 36 piges n’a pu empêcher la défaite mais a bien causé des soucis aux adversaires des Anguillais en raison de sa très, très, trèèèèèès, longue chevelure .

À deux reprises, le Samson des temps modernes est parvenu à effacer son adversaire avant de voir celui-ci tenter de stopper sa course . Incapables d’attraper son maillot, ses poursuivants se sont rabattus sur ses cheveux pour le retenir. Deux gestes d’antijeu qui ont logiquement valu une expulsion à chacun de leurs auteurs, à la 71e puis à la 90 e +3.…

SW pour SOFOOT.com