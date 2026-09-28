La date de la séance de conciliation entre le Barça et Florentino Pérez fixée

Sur le ring. Selon Mundo Deportivo , Florentino Pérez et le Barça sont invités à jouter le 25 novembre prochain à 9h40 dans la salle d’audience du tribunal de Madrid . Cette rencontre fait suite à la demande de conciliation du club blaugrana en juin, qui réclame que le président de la Casa Blanca revienne sur ses accusations selon lesquelles on lui aurait volé sept titres de champion. S’il ne le fait pas, les Culés porteront plainte contre lui, sachant que ces propos constituent un délit présumé de diffamation à l’encontre de l’image et de la réputation du FC Barcelone.

Si le FCB sèche le rendez-vous, sa plainte sera considérée comme abandonnée et le dossier rangé au fond d’un tiroir. Une absence du Real Madrid n’empêcherait en revanche pas la procédure de suivre son cours, la conciliation étant alors réputée avoir eu lieu. Du côté des champions d’Espagne en titre, on qualifie les déclarations de Florentino Pérez d’« infamie » et l’on se voit déjà gagner ce nouveau Clásico, disputé cette fois en robe d’avocat, selon le média catalan.…

SW pour SOFOOT.com