Djibril Cissé veut mettre les choses au clair sur le match Manchester City-QPR de 2012

Djibril Cissé veut mettre les choses au clair sur le match Manchester City-QPR de 2012

Il ne fallait pas agacer Djibril Cissé. En 2012, Manchester City remporte le titre en Premier League face aux Queens Park Rangers des deux anciens Marseillais Djibril Cissé et Taye Taiwo.

Menés 2-1 à l’aube du temps additionnel, les hommes de Roberto Mancini renversent totalement la situation en l’emportant 3 buts à 2 dans un final légendaire symbolisé par le but mythique de Kun Agüero. …

MB pour SOFOOT.com