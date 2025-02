LFP : une gouvernance à repenser, oui, mais comment ?

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe , John Textor a appelé à un changement de modèle de gouvernance pour le foot français. S’il a surtout milité pour un modèle calqué sur le système en place en Premier League, quelles autres pistes s’offrent au football hexagonal ?

→ Faire comme la Premier League

« La gouvernance de notre ligue doit changer, immédiatement, car chaque club de Ligue 1 devrait être représenté au conseil d’administration. Tous les conflits d’intérêts doivent être divulgués et atténués. Telles sont les règles de la meilleure ligue de football du monde, la Premier League, et il n’y a aucune honte à suivre un bon exemple. » Dans les colonnes de L’Équipe , le patron de l’OL n’a pas fait de secret pour évoquer une piste à suivre pour la Ligue 1 : il faut prendre exemple sur le meilleur championnat du monde. Mais comment ça marche chez les Britishs ? Pour faire simple, la Premier League est une entité privée, dont les 20 clubs qui la composent chaque saison sont actionnaires, aux côtés de la fédération anglaise. Ces 20 clubs possèdent les mêmes droits et surtout les mêmes pouvoirs. Lors des réunions de ces actionnaires, chaque club possède un vote et chaque voix compte de la même façon. En gros, si Ipswich a quelque chose à dire, City ne pourra pas l’écraser en disant « John Beer, John Beer, I don’t like how he talks to me, I’m out » , car les deux clubs seront sur un pied d’égalité. Et pour qu’une nouvelle règle, un nouvel accord, un nouvel appel d’offres soit approuvé, il faut au moins deux tiers des suffrages (ou 14 votes) en sa faveur.

N’allez pas croire que l’on touche pleinement au communisme non plus, les revenus des droits TV sont par exemple redistribués en fonction du classement final d’un club, mais chaque équipe a sa voix au chapitre et, surtout, le droit de la faire entendre. Et si John Textor se trompe un peu en disant que tous les clubs siègent au conseil d’administration de Premier League, chargé des affaires courantes, qui est composé d’un président, un directeur général et de trois dirigeants indépendants, élus par les clubs, on comprend l’idée d’une ligue où tout le monde est impliqué dans les décisions, contrairement au conseil d’administration de la LFP, où siègent seulement sept dirigeants de Ligue 1 et deux de Ligue 2.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com