LFP-Canal+ : le ridicule ne paye pas

La situation des droits TV n’est toujours pas franchement reluisante en France. Cependant, le lancement plutôt réussi – techniquement et en nombre d’abonnés – de Ligue 1+ laissait entrevoir une légère éclaircie. C’était oublier un peu vite la crise persistante avec Canal+.

Nous assistons donc à un énième rebondissement dans la petite guerre entre la LFP et Canal+. Un de plus. Un épisode dans lequel il est difficile de démêler ce qui relève de la guerre d’ego – le capitalisme a aussi ses capricieux – de la traditionnelle bataille pour obtenir le meilleur « deal » entre les parties assises autour de la table. Cette fois, la dernière péripétie laisse néanmoins pantois, tant elle semble desservir tous les acteurs concernés, à commencer par le foot tricolore. Le cœur de l’histoire concerne la diffusion de la chaîne Ligue 1+ sur la plateforme de la chaîne cryptée.

Il s’avérait en effet difficilement imaginable que notre championnat domestique se révèle absent de l’offre du principal protagoniste du PAF – en nombre d’abonnés, plus de 9 millions, et traditionnellement centré sur le foot (encore aujourd’hui avec la Premier League ou la C1). Il était stratégique pour le groupe Bolloré de proposer à ses clients de suivre les futurs OM-PFC ou Strasbourg-PSG. Par ailleurs, au regard des bons chiffres de démarrage, il apparaissait en outre, d’un simple point de vue économique, absurde de se priver d’une source de revenus facile et ne réclamant aucun gros investissement en amont. De ce point de vue, l’argent collecté par Canal+ semblait en soi une belle compensation pour la parenthèse, apparemment toujours douloureuse, de Mediapro.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com