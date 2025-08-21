 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LFP-Canal+ : le ridicule ne paye pas
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 12:01

LFP-Canal+ : le ridicule ne paye pas

LFP-Canal+ : le ridicule ne paye pas

La situation des droits TV n’est toujours pas franchement reluisante en France. Cependant, le lancement plutôt réussi – techniquement et en nombre d’abonnés – de Ligue 1+ laissait entrevoir une légère éclaircie. C’était oublier un peu vite la crise persistante avec Canal+.

Nous assistons donc à un énième rebondissement dans la petite guerre entre la LFP et Canal+. Un de plus. Un épisode dans lequel il est difficile de démêler ce qui relève de la guerre d’ego – le capitalisme a aussi ses capricieux – de la traditionnelle bataille pour obtenir le meilleur « deal » entre les parties assises autour de la table. Cette fois, la dernière péripétie laisse néanmoins pantois, tant elle semble desservir tous les acteurs concernés, à commencer par le foot tricolore. Le cœur de l’histoire concerne la diffusion de la chaîne Ligue 1+ sur la plateforme de la chaîne cryptée.

Il s’avérait en effet difficilement imaginable que notre championnat domestique se révèle absent de l’offre du principal protagoniste du PAF – en nombre d’abonnés, plus de 9 millions, et traditionnellement centré sur le foot (encore aujourd’hui avec la Premier League ou la C1). Il était stratégique pour le groupe Bolloré de proposer à ses clients de suivre les futurs OM-PFC ou Strasbourg-PSG. Par ailleurs, au regard des bons chiffres de démarrage, il apparaissait en outre, d’un simple point de vue économique, absurde de se priver d’une source de revenus facile et ne réclamant aucun gros investissement en amont. De ce point de vue, l’argent collecté par Canal+ semblait en soi une belle compensation pour la parenthèse, apparemment toujours douloureuse, de Mediapro.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le fils de Joey Starr devrait quitter Reims pour tenter l'aventure en Azerbaïdjan
    Le fils de Joey Starr devrait quitter Reims pour tenter l'aventure en Azerbaïdjan
    information fournie par So Foot 21.08.2025 13:03 

    Voyage en terre inconnue. Selon nos informations, Matisse Morville, le fils de Joey Starr, devrait quitter Reims pour s’envoler vers une destination bien lointaine . Le portier de 19 piges, qui n’a joué qu’à deux reprises avec la N3 du SDR, devrait rebondir en ... Lire la suite

  • La LFP promet une programmation anticipée des matchs de Ligue 1
    La LFP promet une programmation anticipée des matchs de Ligue 1
    information fournie par So Foot 21.08.2025 12:47 

    ENFIN. Le mois dernier, les dirigeants de la Ligue avaient admis lors de la conférence de présentation de Ligue 1+ le besoin de progresser sur l’anticipation des horaires des rencontres du championnat au fil de la saison.… ARM pour SOFOOT.com

  • Pour remplacer Rabiot, l'OM ciblerait un milieu du Barça
    Pour remplacer Rabiot, l'OM ciblerait un milieu du Barça
    information fournie par So Foot 21.08.2025 12:38 

    Marseille veut marquer le coup. L’OM a débuté la saison en faisant du l’OM. Une belle prépa et puis patatras, l’explosion après la défaite contre le Stade rennais, avec en bonus une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe et la crise qui agite Marseille ... Lire la suite

  • Oui, it's time pour Arsenal
    Oui, it's time pour Arsenal
    information fournie par So Foot 21.08.2025 12:15 

    Mohamed Salah a enflammé l'Angleterre en citant Arsenal comme le favori au titre de champion. Le Pharaon a-t-il raison de placer les Gunners devant Liverpool, Manchester City ou Chelsea ? La course ne fait que démarrer, mais la troupe de Mikel Arteta semble mieux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank