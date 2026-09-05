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Leverkusen retrouve le sourire
information fournie par So Foot 05/09/2026 à 17:34
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Leverkusen retrouve le sourire

Leverkusen retrouve le sourire

Cinq matchs, 21 buts : la Bundesliga nous déçoit rarement, et elle nous a encore fait plaisir avec son multiplex ce samedi. Fribourg a pris la tête du championnat en s’imposant sur la pelouse de Paderborn (0-1). Deux autres équipes affichent six points à ce stade. Mené 2-0, Dortmund a dû s’arracher à Hoffenheim. Trois buts dans la dernière demi-heure, dont un de Serhou Guirassy, ont finalement fait pencher la balance du côté du Borussia (2-3). Et que dire d’Elversberg ? Après s’être offert le Bayer Leverkusen en ouverture, le promu a renversé Mönchengladbach après avoir compté deux buts de retard (3-4). Maurice Krattenmacher a signé un doublé précieux pour permettre à son équipe de rester sur son petit nuage.

Leipzig, en revanche, a les pieds bien sur terre, voire même dans la boue : le club de Red Bull a pris une gifle à Brême (3-1). Maxime Estève, Christopher Nkunku et Neil El Aynaoui étaient tous titulaires. La journée était plus sympa pour l’ancien de l’OM Facundo Medina, auteur de son premier but sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Battus le week-end dernier, les hommes de Carles Martinez Novell ont bien réagi en éparpillant l’Union Berlin (4-0).…

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