Leverkusen pique sa place sur le podium à Leipzig
Qui rate son match perd sa place.
Dans un choc d’ambitieux, le Bayer Leverkusen a d’abord vu Leipzig ouvrir le score, avant de renverser la rencontre (1-3) . Et avec la manière, s’il vous plaît. Mais avant la révolte des visiteurs, c’est Xaver Schlager qui avait assuré le spectacle : conduite de balle dans la surface, ouverture d’un angle de frappe et tir placé du gauche (1-0, 36 e ) .…
