Leverkusen fait le show avant de défier le PSG

De quoi faire trembler le PSG ?

Le Bayer Leverkusen s’est imposé sur la pelouse de Mayence ce samedi (3-4), à trois jours de recevoir le champion d’Europe. Le Werkself a vite compté deux buts d’avance grâce au penalty transformé par Alejandro Grimaldo (11 e ) et au troisième pion en trois matchs du jeune Christian Kofane (24 e ). Mayence n’a rien lâché et a systématiquement réduit l’écart, y compris après le doublé de Grimaldo (45 e +3) et le but du supersub Martin Terrier (87 e ). Le Bayer est néanmoins parvenu à ses fins en résistant jusqu’au bout des huit minutes de temps additionnel.…

QB pour SOFOOT.com