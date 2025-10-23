Létang peste contre l'arbitre : «j'ai déjà écrit à Čeferin »

Aux Yvelines, il y a l’Étang-la-ville. À Lille, il y a Létang-la-chouine ?

Après ses coups de gueules contre l’arbitrage français, Olivier Létang s’en prend à un plus gros poisson. Réagissant à un penalty non sifflé aux Lillois contre le PAOK, le président du Losc a dit qu’il allait écrire à Alexander Čeferin, le président de l’UEFA. Les propos ont été rapportés par Canal +, le diffuseur. Il a interpellé l’arbitre, monsieur Nikola Dabanovic, à la mi-temps. « J’ai déjà écrit à monsieur Čeferin. Ce qu’il se passe ce soir est dingue » , crie-t-il Alors menés 2-0, les Lillois pensaient obtenir un péno, puisque Kenny avait chopé Fernandez-Pardo dans la surface. Les Lillois ont encaissé un troisième but dans la foulée.…

UL pour SOFOOT.com