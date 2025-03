information fournie par So Foot • 02/03/2025 à 17:27

Létang agacé du « manque de courage » des Lillois face au PSG

Les Dogues, à la niche.

Comme beaucoup d’équipes en ce moment, Lille a pris une leçon face au Paris Saint-Germain samedi soir (4-1). Totalement dépassé, le LOSC était mené 4-0 au bout de 37 minutes de jeu. Il fallait remonter au mois de mai 2024 pour voir les Dogues encaisser quatre buts dans un match. Et Olivier Létang était passablement irrité par la prestation de ses troupes au moment de débriefer la rencontre en zone mixte. « Ils veulent tous jouer des matchs de haut niveau, mais on ne peut rien attendre si on n’a pas des valeurs fondamentales comme le courage, la personnalité, le caractère » , balance le président lillois.…

QB pour SOFOOT.com