Les Wolves recrutent un international camerounais
La meute accueille un nouveau louveteau.
Écrasé 4-0 par Manchester City ce week-end, Wolverhampton a enfin compris qu’il devait renforcer son effectif pour ne pas terminer bon dernier de Premier League. Après avoir signé seulement trois recrues depuis le début du mercato, les Gold and Blacks ont officialisé l’arrivée de Jackson Tchatchoua en provenance du Hellas Vérone ce mardi. Le latéral droit, formé à Charleroi, arrive pour remplacer Nelson Semedo, parti à Fenerbahçe à l’intersaison.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
