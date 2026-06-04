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Les vuvuzelas interdites pour la Coupe du monde
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 22:55

Les vuvuzelas interdites pour la Coupe du monde

Les vuvuzelas interdites pour la Coupe du monde

Les États-Unis ne sont clairement pas un pays de soccer . La FIFA a décidé de couper le son en vue de la Coupe du monde . Dans un communiqué publié ce jeudi, l’instance dirigeante a en effet annoncé le banissement des célèbres vuvuzelas , qui n’auront pas leur places dans les si chères tribunes du tournoi. Véritable attirail du parfait supporter depuis le Mondial 2010 en Afrique du sud, ces trompettes en plastique ne se sont pas fait que des amis au fil des années en raison de leur son lancinant.

Autre interdiction annoncée par Gianni Infantino et ses potes : les bouteilles d’eau . Pour se rafraîchir face aux fortes chaleurs attendues, il faudra donc sortir la carte bleue à la buvette du stade. Une décision prise « afin de prévenir tout risque et toute blessure pour les joueurs et les spectateurs » , selon un mail envoyé aux détenteurs de billets et révélé par The Athletic.

TB pour SOFOOT.com

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