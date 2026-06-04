La France se prend un coup de marteau par les Ivoiriens

La France se prend un coup de marteau par les Ivoiriens

Sur le chemin de la Coupe du monde, les Bleus ont été renversé à la Beaujoire par la Côte d'Ivoire (1-2). C'est une première, puisque Didier Deschamps n'avait jamais perdu un match de préparation à une grande compétition depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France.

France 1-2 Côte d’Ivoire

Buts : Cherki (45 e ) pour les Bleus // G. Doué (53 e ) et A. Diallo (84 e ) pour les Éléphants

Plus d’informations à venir……

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com