La France se prend un coup de marteau par les Ivoiriens
Sur le chemin de la Coupe du monde, les Bleus ont été renversé à la Beaujoire par la Côte d'Ivoire (1-2). C'est une première, puisque Didier Deschamps n'avait jamais perdu un match de préparation à une grande compétition depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France.
France 1-2 Côte d’Ivoire
Buts : Cherki (45 e ) pour les Bleus // G. Doué (53 e ) et A. Diallo (84 e ) pour les Éléphants
Plus d’informations à venir……
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer