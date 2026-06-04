L'Irak neutralise l'Espagne

Espagne 1-1 Irak

Buts : Torres pour l’Espagne (16 e ) // Doski pour l’Irak (27 e )

Du souci à se faire pour les Bleus ? Face à une Espagne largement remaniée avec notamment neuf joueurs qui ne s’envoleront pas pour la Coupe du monde, l’Irak a arraché un improbable match nul (1-1) . Les Lions de la Mésopotamie sont prêts.…

NB pour SOFOOT.com