L'Irak neutralise l'Espagne
Espagne 1-1 Irak
Buts : Torres pour l’Espagne (16 e ) // Doski pour l’Irak (27 e )
Du souci à se faire pour les Bleus ? Face à une Espagne largement remaniée avec notamment neuf joueurs qui ne s’envoleront pas pour la Coupe du monde, l’Irak a arraché un improbable match nul (1-1) . Les Lions de la Mésopotamie sont prêts.…
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