Une première depuis 2010 pour les Bleus

Un bien mauvais présage. Battue par la Côte d’Ivoire ce jeudi sur la pelouse de La Beaujoire, l’équipe de France ne s’était plus inclinée dans un match de préparation juste avant un tournoi international depuis… 2010 . Les Bleus de Raymond Domenech s’étaient alors inclinés face à la Chine, comme les prémices du désastre à venir.

2010 - La France n’avait plus perdu un match amical de mai-juin avant une grande compétition depuis 16 ans jour pour jour et un revers 0-1 face à la Chine avant la Coupe du Monde 2010. Pause. pic.twitter.com/d3C0HQ3Hqq…

TB pour SOFOOT.com