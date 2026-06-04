 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une première depuis 2010 pour les Bleus
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 23:37

Une première depuis 2010 pour les Bleus

Une première depuis 2010 pour les Bleus

Un bien mauvais présage. Battue par la Côte d’Ivoire ce jeudi sur la pelouse de La Beaujoire, l’équipe de France ne s’était plus inclinée dans un match de préparation juste avant un tournoi international depuis… 2010 . Les Bleus de Raymond Domenech s’étaient alors inclinés face à la Chine, comme les prémices du désastre à venir.

2010 - La France n’avait plus perdu un match amical de mai-juin avant une grande compétition depuis 16 ans jour pour jour et un revers 0-1 face à la Chine avant la Coupe du Monde 2010. Pause. pic.twitter.com/d3C0HQ3Hqq…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le défenseur ivoirien Guéla Doué et le défenseur français Jules Koundé lors de la victoire de la Côte d'Ivoire face à la France en match de préparation, jeudi 4 juin 2026 à Nantes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: premier test raté et inquiétant pour les Bleus avant le Mondial
    information fournie par AFP 04.06.2026 23:27 

    Malgré la prestation très aboutie de Rayan Cherki, l'équipe de France a totalement raté son premier match de préparation pour le Mondial-2026 en étant battue par la Côte d'Ivoire 2-1, jeudi à Nantes. A moins d'une semaine du grand départ pour les Etats-Unis et ... Lire la suite

  • La France se prend un coup de marteau par les Ivoiriens
    La France se prend un coup de marteau par les Ivoiriens
    information fournie par So Foot 04.06.2026 23:13 

    Sur le chemin de la Coupe du monde, les Bleus ont été renversé à la Beaujoire par la Côte d'Ivoire (1-2). C'est une première, puisque Didier Deschamps n'avait jamais perdu un match de préparation à une grande compétition depuis qu'il est à la tête de l'équipe de ... Lire la suite

  • L'Irak neutralise l'Espagne
    L'Irak neutralise l'Espagne
    information fournie par So Foot 04.06.2026 23:13 

    Espagne 1-1 Irak Buts : Torres pour l’Espagne (16 e ) // Doski pour l’Irak (27 e ) Du souci à se faire pour les Bleus ? Face à une Espagne largement remaniée avec notamment neuf joueurs qui ne s’envoleront pas pour la Coupe du monde, l’Irak a arraché un improbable ... Lire la suite

  • Nice déterminé à contrecarrer les plans de l’OM ?
    Nice déterminé à contrecarrer les plans de l’OM ?
    information fournie par So Foot 04.06.2026 23:13 

    Qui c’est le plus costaud ? Alors que l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, L’Équipe affirme que l’OGC Nice s’apprête à mener une bataille judiciaire pour faire valoir l’engagement de l’ancien architecte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank