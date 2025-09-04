Les visages de l'Ukraine à connaître pour les Bleus

Au cours d'une année 2025 qui l'aura vu louper la montée en Ligue A de Ligue des nations pour un petit but face à la Belgique, l'Ukraine s'avance face à la France en pouvant compter sur un certain contingent de joueurs expérimentés et capables de faire la différence.

Alors qu’une majorité de ses joueurs évoluent dans le championnat national, l’Ukraine peut toujours compter sur certains expérimentés pour constituer une solide base. Malgré ça, ses résultats restent en dents de scie et si l’on devait grossièrement résumer sa dynamique, ce pourrait être celle-ci : elle gagne contre les petites nations, elle perd contre les grosses et réalise parfois un coup d’éclat, comme lors de sa victoire 3-1 contre la Belgique, sans lendemain.

Sans stabilité tactique en 2025, avec une composition et une formation différente lors de ses quatre dernières rencontres, l’Ukraine s’est quelque peu éloignée du 4-1-4-1 qui s’était installé en fin d’année 2024. La faute à un groupe rarement au complet, qu’Iryna Koziupa, journaliste pour le média ukrainien Tribuna.com ne voit pas dans la meilleure des conditions : « Il y a beaucoup de joueurs blessés ou hors de forme, surtout en attaque. » Tour d’horizon des principales menaces qui guettent les Bleus vendredi. Dont ne fait pas partie Mykhaïlo Mudryk, suspendu pour dopage.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com