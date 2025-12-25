Arrêté par la police turque, le président de Fenerbahçe dément avoir consommé de la cocaïne
Après les paris sportifs, la drogue.
Le football turc est secoué par un nouveau scandale. Ce mercredi, le président du club de Fenerbahçe, Sadettin Saran, a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue , accusé d’avoir consommé de la cocaïne. Il a été placé en garde à vue pour « trafic de stupéfiants, incitation à la consommation de drogue et usage de stupéfiants » , selon un communiqué du parquet d’Istanbul.…
