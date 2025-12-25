 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arrêté par la police turque, le président de Fenerbahçe dément avoir consommé de la cocaïne
information fournie par So Foot 25/12/2025 à 12:24

Arrêté par la police turque, le président de Fenerbahçe dément avoir consommé de la cocaïne

Arrêté par la police turque, le président de Fenerbahçe dément avoir consommé de la cocaïne

Après les paris sportifs, la drogue.

Le football turc est secoué par un nouveau scandale. Ce mercredi, le président du club de Fenerbahçe, Sadettin Saran, a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue , accusé d’avoir consommé de la cocaïne. Il a été placé en garde à vue pour « trafic de stupéfiants, incitation à la consommation de drogue et usage de stupéfiants » , selon un communiqué du parquet d’Istanbul.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank