information fournie par So Foot • 21/12/2024 à 23:49

Les Verts peuvent-ils se refaire une Sainté ?

Après avoir remercié Olivier Dall’Oglio à la suite d’un nouveau revers sur la pelouse de Toulouse, les Verts se sont tournés vers un entraîneur méconnu en la personne d’Eirik Horneland. Un choix qui interroge surtout sur la direction prise par Saint-Étienne cette saison, qui a du mal à obtenir de bons résultats.

Il n’aura pas fallu longtemps à Saint-Étienne pour remplacer Olivier Dall’Oglio, mis sur la touche après une défaite sur la pelouse du Téfécé. Toutefois, le choix – surprenant et inattendu, mais forcément préparé – d’Eirik Horneland laisse penser que les dirigeants stéphanois planchaient sur le sujet depuis déjà quelque temps. De quoi intriguer pour la fin de saison dans le Forez, où va débarquer un 22 e coach au XXI e siècle. Et le quatrième étranger, seulement.

Pourquoi changer maintenant ?

Avec quatre victoires en quinze rencontres, dire que les résultats stéphanois cette saison ne permettent pas d’envisager la suite du championnat avec optimisme constitue un euphémisme. Les Verts ont concédé quatre buts ou plus à quatre reprises, perdu par quatre buts ou plus à trois reprises et possèdent la deuxième pire défense de Ligue 1 avec 34 buts encaissés. Le problème est que de l’autre côté, l’attaque ne suit pas (seulement douze buts marqués, deuxième pire marque de l’Hexagone).…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com