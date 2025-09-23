Les Verts encore leader, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

Alors que la France a un nouveau Ballon d’Or, sombre dans l’automne et n’a toujours pas de gouvernement, ce mardi soir de Ligue 2 a été prolifique. Aucun 0-0, pas de match nul, 27 buts marqués et trois cartons rouges en neuf rencontres, le multiplex de Ligue 2 a accouché de ce qu’il sait faire de mieux.

Le suspens pour la première place a duré. Saint-Étienne a longtemps été infoutue de faire du mal à Amiens et à ses ex Thomas Moncouduit et Paul Bernardoni, mais les Verts conservent leur trône (1-0) . Ils peuvent dire merci à Zuriko Davitashvili, qui a slalomé puis touché le poteau, avant que Lucas Stassin marque dans le but vide. Troyes pensait lui choper la première place en s’imposant au Red Star. Puni par son ex Merwan Ifnaoui, la surprise de ce début de saison s’incline après avoir ouvert le score (1-3) . Damien Durand et les Audoniens ont poussé pour revenir, Jaures Assoumou a crucifié l’étoile rouge en piquant Gaëtan Poussin. Le Red Star n’a pas gagné depuis onze matchs contre Troyes.…

UL pour SOFOOT.com