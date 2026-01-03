Les USA vont maintenir leur rôle au Venezuela jusqu'à une transition "sûre"-Trump

Les Etats-Unis vont maintenir leur rôle au Venezuela jusqu'à ce qu'une "transition sûr, appropriée et judicieuse" soit possible, a déclaré samedi Donald Trump lors d'une conférence de presse.
Les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro dans le cadre d'une opération menée dans la nuit de vendredi à samedi, avait auparavant annoncé le chef de la Maison blanche.
(Reportage Gram Slattery et Jarrett Renshaw, version française Benjamin Mallet)
