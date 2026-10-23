Les USA se félicitent des progrès réalisés dans les négociations de réconciliation politique au Venezuela

Le département d'Etat américain s'est félicité jeudi de la conclusion d'un troisième cycle de négociations dans le cadre de la réconciliation politique au Venezuela.

Le processus "continue de renforcer les institutions démocratiques" et de "jeter les bases d'élections libres, équitables et crédibles" dans le pays, a estimé le département d'Etat.

Les Etats-Unis continuent d'appeler à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques au Venezuela, a dit le porte-parole du département, Tommy Pigott, dans un communiqué.

Des milliers de Vénézuéliens sont descendus dans la rue jeudi pour réclamer la tenue d'élections libres et d'autres changements politiques.

(Bhargav Acharya et Ryan Patrick Jones; version française Camille Raynaud)