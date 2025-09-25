 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les ultras strasbourgeois en grève jusqu’à nouvel ordre
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 15:01

Les ultras strasbourgeois en grève jusqu’à nouvel ordre

Les ultras strasbourgeois en grève jusqu’à nouvel ordre

La grève continue.

La rupture se poursuit entre le club et les supporters du RSCA. Les quatre groupes de supporters concernés par les mesures de la direction strasbourgeoise ont annoncé ce jeudi une grève des encouragements, dès la rencontre de ce vendredi face à l’OM.

