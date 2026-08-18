Les ultras strasbourgeois change de manière de protester
Plus de quart d’heure strasbourgeois. Alors que Strasbourg se déplace à Marseille pour la reprise de la Ligue 1 vendredi, les Ultra Boys 90 ont annoncé via un communiqué qu’ils n’effectueraient plus de quart d’heure de silence au début des matchs .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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