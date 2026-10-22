Les ultras lensois réagissent à la menace de sanctions de l'UEFA

Les points sur les i. Après l’annonce de l’ouverture d’une procédure pour l’utilisation de fumigènes lors de la lourde défaite des Sang & Or sur la pelouse de Bruges mercredi soir (3-0), les Red Tigers ont pris la parole. Le principal groupe d’ultras du club artésien dénonce « l’hypocrisie des médias et des diffuseurs qui condamnent mais utilisent les images pour la promotion de leurs produits. »

Pour eux, cette répression est insensée : « La pyrotechnie festive n’est pas un crime, elle fait partie intégrante du panel des animations des groupes ultras depuis la nuit des temps, et force est de constater à la vue des chiffres d’engins utilisés ces dernières années que la répression n’a aucun effet sur leur limitation. » …

TM pour SOFOOT.com