La statistique qui fait mal pour Himad Abdelli

C’est ce qu’on appelle des débuts délicats. Arrivé du SCO d’Angers cet hiver pour renforcer l’effectif de l’OM, Himad Abdelli connaît une adaptation marseillaise très complexe . Peu de temps de jeu, des altercations à l’entraînement avec Facundo Medina, mais surtout peu de victoires lorsque l’Algérien est sur le terrain. C’est simple, l’OM n’a remporté aucun match lorsque Abdelli a disputé plus de 10 minutes d’une rencontre. Un scénario qui est arrivé à six reprises depuis la mi-saison, pour 3 nuls et 3 défaites.

Des minutes mal rentabilisées

Himad Abdelli n’a passé que 178 minutes sur les terrains depuis son arrivée sur la Canebière . Un faible temps de jeu qui ne l’a pas empêché de voir le ballon finir neuf fois au fond des filets de son équipe lorsqu’il est sur le terrain. Au contraire, les Marseillais n’ont marqué qu’à trois reprises, toutes compétitions confondues, lorsque le numéro 10 est sur la pelouse. 3 millions d’euros aux allures de flop.…

TC pour SOFOOT.com