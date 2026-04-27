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Chelsea se prend un vent d'un ancien coach de Ligue 1
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 15:27

Chelsea se prend un vent d'un ancien coach de Ligue 1

Chelsea se prend un vent d'un ancien coach de Ligue 1

Merci, mais non merci. Interrogé en conférence de presse ce dimanche soir sur les rumeurs qui l’envoient à Chelsea, Francesco Farioli a exclu un départ du FC Porto. « Est-ce que je peux garantir aux supporters que même en cas d’offre alléchante de Chelsea, je resterai à Porto ? Oui, absolument » , a répondu l’ancien coach de l’OGC Nice.

Des clubs étrangers s’intéressent à Farioli

Toujours à la recherche d’un nouveau technicien après le licenciement de Liam Rosenior, les dirigeants de Chelsea auraient « de l’admiration pour Cesc Fàbregas et Francesco Farioli » , selon les informations du Guardian . En plus du club londonien, l’Italien de 37 ans suscite également la convoitise de Bologne de l’autre côté des Alpes, qui rêve de lui en cas de départ de Vincenzo Italiano à l’issue de la saison.…

VM pour SOFOOT.com

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