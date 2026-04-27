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Diagnostic posé et fin de saison menacée pour Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 15:19

Diagnostic posé et fin de saison menacée pour Kylian Mbappé

Diagnostic posé et fin de saison menacée pour Kylian Mbappé

À quand une bonne nouvelle chez les Merengues ? Sorti en fin de match contre le Real Betis vendredi dernier (1-1), Kylian Mbappé a passé une IRM ce lundi matin . Le Real Madrid a confirmé, dans la foulée à travers un communiqué officiel « une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche » , sans préciser la durée d’indisponibilité.

Sa Coupe du monde n’est pas menacée

Le capitaine des Bleus pourrait ne plus rejouer de la saison avec le Real Madrid , déjà éliminé de toutes les compétitions et relégué à 9 points du Barça en Liga, en fonction du protocole médical qu’il va suivre. Malgré tout ça et au milieu d’une année déjà polluée par les pépins physiques, ce diagnostic ne devrait pas menacer sa participation à la Coupe du mondial dont le coup d’envoi sera donné dans un mois et demi. Limite, Didier Deschamps peut se réjouir de voir que son capitaine puisse recharger les batteries.…

EM pour SOFOOT.com

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