Les ultras de Nice se défendent avec véhémence

Les points sur les i, les barres sur les t.

La tempête niçoise n’est toujours pas terminée et, ce jeudi, les parties se répondent par médias interposés . Tandis que Fabrice Bocquet, président du Gym, a décidé de se livrer dans L’Équipe pour donner sa version des faits de la soirée de dimanche mouvementée au retour de Lorient, la Populaire Sud Nice, principal groupe ultra du club, s’est épanchée dans un communiqué cinglant.…

EL pour SOFOOT.com