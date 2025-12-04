Non, il n'y aura pas de billets de 7 euros à l'effigie de Cristano Ronaldo
Le 1 er avril tombe tard cette année.
La Banque du Portugal a dû corriger la copie des réseaux sociaux, où circulent depuis plusieurs jours de faux visuels annonçant la création d’un billet de 7 euros à l’effigie de Cristiano Ronaldo . Dans son communiqué, l’institution explique que : « La Banque du Portugal a pris connaissance de publications fausses, diffusées sur les réseaux sociaux, concernant l’émission, par la Banque du Portugal, d’un billet de 7 euros en hommage au footballeur Cristiano Ronaldo. » …
