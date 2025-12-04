Bon plan : le nouveau maillot de la Juventus à moins de 60 euros !

Bon plan : le nouveau maillot de la Juventus à moins de 60 euros !

On est d’accord, la Juventus, en ce moment, ce n’est pas foufou. Sur le terrain, notamment. Parce qu’en dehors, la Juve avait frappé fort cet été en sortant l’un des plus beaux troisièmes maillots de la saison. Une prouesse pas évidente quand on se souvient que la Vieille Dame avait déjà dégainé un superbe maillot third la saison précédente.

Noir et crème, avec des motifs qui représentent les vignes du Piémont en surbrillance, l’ancien logo de la Juventus et le trèfle adidas: c’est un 10/10, disons-le tout net.…

30% de réduction chez Footcenter avec le code 4DEC.

SF pour SOFOOT.com