 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bon plan : le nouveau maillot de la Juventus à moins de 60 euros !
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 17:32

Bon plan : le nouveau maillot de la Juventus à moins de 60 euros !

Bon plan : le nouveau maillot de la Juventus à moins de 60 euros !

On est d’accord, la Juventus, en ce moment, ce n’est pas foufou. Sur le terrain, notamment. Parce qu’en dehors, la Juve avait frappé fort cet été en sortant l’un des plus beaux troisièmes maillots de la saison. Une prouesse pas évidente quand on se souvient que la Vieille Dame avait déjà dégainé un superbe maillot third la saison précédente.

Noir et crème, avec des motifs qui représentent les vignes du Piémont en surbrillance, l’ancien logo de la Juventus et le trèfle adidas: c’est un 10/10, disons-le tout net.…

30% de réduction chez Footcenter avec le code 4DEC.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Justice pour la perruche : l'ex-capitaine de Vigo est condamné pour agression sexuelle
    Justice pour la perruche : l'ex-capitaine de Vigo est condamné pour agression sexuelle
    information fournie par So Foot 04.12.2025 17:32 

    Après les plumes, manque plus que le goudron. La justice espagnole vient d’appuyer sur le chrono. En 2019, Hugo Mallo avait été accusé des attouchements sur une femme travaillant en tant que mascotte de l’Espanyol . L’ex-capitaine du Celta avait glissé ses mains ... Lire la suite

  • Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 17:24 

    Remontée cette saison en Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM, rebaptisée "Les Marseillaises" et désormais entraînée par l'ancienne sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, recevra vendredi le PSG.

  • Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 17:18 

    Remontée cette saison en Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM, rebaptisée "Les Marseillaises" et désormais entraînée par l'ancienne sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, recevra vendredi le PSG.

  • Municipales: Serge Blanco candidat à Biarritz
    Municipales: Serge Blanco candidat à Biarritz
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 17:18 

    Serge Blanco, légende du rugby français, a annoncé jeudi sa candidature à la mairie de Biarritz, sa ville d'adoption où il a effectué toute sa carrière sportive, avant d'y devenir dirigeant et chef d'entreprise.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank