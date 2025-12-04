 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’exil de Paulo Fonseca a duré presque autant que celui de Napoléon
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 21:28

L’exil de Paulo Fonseca a duré presque autant que celui de Napoléon

L’exil de Paulo Fonseca a duré presque autant que celui de Napoléon

La stat de l’année.

Qu’avez-vous fait depuis le 2 mars 2025 ? Quatre mariages, dont le vôtre. Une dizaine d’anniversaires et une bonne centaine que vous avez oubliez de souhaiter. Déjà trois raclettes alors que décembre ne fait que commencer. Beaucoup trop d’après-midi gâchés devant des matchs. Paulo Fonseca, lui, n’a pas pu s’approcher d’une pelouse de Ligue 1 depuis neuf mois, en raison de son pétage de plomb contre Benoît Millot.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Utrecht saisit le TAS après le match contre l'OL
    Utrecht saisit le TAS après le match contre l'OL
    information fournie par So Foot 04.12.2025 22:14 

    Cette fois, John Textor n’y est pour rien. La victoire de l’OL sur la pelouse d’Utrecht (0-1) lors de la première journée de Ligue Europa peut-elle être remise en cause ? Le club néerlandais compte bien gagner sur le terrain administratif. Ce jeudi, il a ainsi ... Lire la suite

  • Timothy Weah : « La Ligue 1 ? Le meilleur championnat du monde »
    Timothy Weah : « La Ligue 1 ? Le meilleur championnat du monde »
    information fournie par So Foot 04.12.2025 21:47 

    Menteur, menteur. Formé au PSG, prêté au Celtic, parti ensuite à Lille et à la Juventus, pour désormais poser ses valises à Marseille, Timothy Weah a déjà bien voyagé, du haut de ses 25 ans. Pourtant, malgré ses expérience en Écosse et en Italie, l’international ... Lire la suite

  • Les ultras de Nice se défendent avec véhémence
    Les ultras de Nice se défendent avec véhémence
    information fournie par So Foot 04.12.2025 20:57 

    Les points sur les i, les barres sur les t. La tempête niçoise n’est toujours pas terminée et, ce jeudi, les parties se répondent par médias interposés . Tandis que Fabrice Bocquet, président du Gym, a décidé de se livrer dans L’Équipe pour donner sa version des ... Lire la suite

  • Non, il n'y aura pas de billets de 7 euros à l'effigie de Cristano Ronaldo
    Non, il n'y aura pas de billets de 7 euros à l'effigie de Cristano Ronaldo
    information fournie par So Foot 04.12.2025 18:03 

    Le 1 er avril tombe tard cette année. La Banque du Portugal a dû corriger la copie des réseaux sociaux, où circulent depuis plusieurs jours de faux visuels annonçant la création d’un billet de 7 euros à l’effigie de Cristiano Ronaldo . Dans son communiqué, l’institution ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank