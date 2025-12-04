L’exil de Paulo Fonseca a duré presque autant que celui de Napoléon
La stat de l’année.
Qu’avez-vous fait depuis le 2 mars 2025 ? Quatre mariages, dont le vôtre. Une dizaine d’anniversaires et une bonne centaine que vous avez oubliez de souhaiter. Déjà trois raclettes alors que décembre ne fait que commencer. Beaucoup trop d’après-midi gâchés devant des matchs. Paulo Fonseca, lui, n’a pas pu s’approcher d’une pelouse de Ligue 1 depuis neuf mois, en raison de son pétage de plomb contre Benoît Millot.…
EL pour SOFOOT.com
