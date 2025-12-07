 Aller au contenu principal
Les ultras de l’ASM entrent en grève
information fournie par So Foot 07/12/2025 à 22:02

Paul Pogba, c’est bien, mais une équipe qui gagne, c’est mieux.

Battu à Brest vendredi, Monaco continue de souffler le chaud et le froid. L’ASM n’est que septième de Ligue 1 à l’approche de la mi-saison , et l’électrochoc attendu avec le changement d’entraîneur n’a pas encore porté ses fruits. Les Ultras Monaco 1994 ont haussé le ton ce dimanche dans un communiqué. « Force est de constater que ce modèle basé sur la finance au lieu du sportif ne fonctionne pas. L’âme et l’esprit du beau jeu de l’AS Monaco ne sont pas respectés » , déplore le groupe. Il dénonce « une vision sportive inexistante » et une gestion de la santé des joueurs digne « d’un niveau amateur ».

QB pour SOFOOT.com

