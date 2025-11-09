Les Ultras Auxerre soutiennent Christophe Pélissier
La tête sur les épaules.
En dépit de la prestation catastrophique de leur équipe à Angers, les Ultras Auxerre ont tenu à apporter leur soutien à l’entraîneur de l’AJA Christophe Pélissier, plus que jamais sur la sellette après sept matchs sans victoire et quatre défaites consécutives sans marquer.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
