Une drôle de mésaventure dans le vestiaire turc après Espagne-Turquie

Qui a volé les joyaux de la couronne turque ?

Drôle de mésaventure pour la délégation turque ce mardi soir au stade de la Cartuja de Séville, peu après le match nul entre l’Espagne et la Turquie (2-2), qui a vu la Roja se qualifier pour la Coupe du monde 2026 tandis que les Ay-Yıldızlılar verront les barrages. Ce mercredi, au lendemain de la rencontre, Marca révèle qu’une enquête est en cours… à propos de bijoux dérobés dans le vestiaire turc !…

TJ pour SOFOOT.com