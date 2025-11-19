 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voir Mbappé à Dubaï fait-il de lui un déserteur ?
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 18:26

Voir Mbappé à Dubaï fait-il de lui un déserteur ?

Voir Mbappé à Dubaï fait-il de lui un déserteur ?

La tension régnant entre les clubs et les sélections nationales continuent de se tendre, et ce n'est pas Kylian Mbappé qui va les apaiser. Laissé par le staff des Bleus à la disposition du Real Madrid pour soigner sa cheville, l'attaquant s'est entre temps offert une escapade à Dubaï. Mais qui blâmer dans cette histoire ?

« Quoi ? Comment ? Qu’apprends-je ? » Certains n’ont pas besoin de grand chose pour démarrer au quart de tour. Ici, l’étincelle : un Kylian Mbappé passant une tête à un événement de padel à Dubaï, aux côtés des frères Hernandez, si on se fie à un post Instagram datant du 18 novembre. Le combustible : un forfait du même Kylian Mbappé pour le déplacement des Bleus en Azerbaïdjan deux jours plus tôt – forfait officialisé le 14 novembre, soit quelques heures après la qualification pour le Mondial 2026 contre l’Ukraine, avec un doublé du capitaine. Ajoutez-y pas mal de vent dû à une enquête aux conclusions aussi vraisemblables que futiles du créateur de contenu Drik’C Football, montrant que le natif de Paris a embarqué le 15 depuis la capitale française pour celle des Émirats arabes unis, et vous l’avez votre incendie.

Post Instagram Voir sur instagram.com

On ne sait pas si le Kyks a tapé dans une balle jaune, son t-shirt semble même tout propre, mais qu’importe. Ce qui lui est reproché, c’est d’être là plutôt que sur le banc tricolore pour guider ses plus jeunes partenaires, ou sur une table de kiné à Madrid pour soigner une cheville inflammée. C’est du moins pour cette raison que Didier Deschamps avait laissé son joueur à la disposition des équipes médicales du Real et ce que laissait entendre le communiqué initial de la la Fédération Française de Football : « Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid ». Les accrocs à flight radar le savent : le fameux « vol Emirates EK72 du 15 novembre » était sans escale de Paris à Dubaï, un trajet plus long d’1h30 que celui dont se sont infligés les autres Bleus pour aller à Bakou. Il est physiquement impossible que cette auscultation ait pu être réalisée ce jour-là en Espagne. L’Équipe assure qu’il n’aurait même pas passé d’examen tout court. Suffisant pour faire de ce voyage un acte de désertion ?…

Par Mathieu Rollinger, avec Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arsenal et Visit Rwanda, c'est bientôt fini
    Arsenal et Visit Rwanda, c'est bientôt fini
    information fournie par So Foot 19.11.2025 18:00 

    Divorce au bout de la Manche. Arsenal mettra un terme en fin de saison à son partenariat avec Visit Rwanda, a annoncé mercredi le Conseil rwandais du développement. Le club londonien et l’organisme chargé de la promotion touristique ont « convenu d’un commun accord » ... Lire la suite

  • Dick Advocaat va battre un record à la Coupe du monde
    Dick Advocaat va battre un record à la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 19.11.2025 17:56 

    L’âge n’est qu’un chiffre. Au terme d’une phase de qualification folle, le Curaçao a validé ce mercredi matin son ticket pour la Coupe du monde 2026. Une première pour cette petite île des Antilles, qui possède autant d’habitants que le 11 e arrondissement de Paris ... Lire la suite

  • Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou
    Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou
    information fournie par So Foot 19.11.2025 17:31 

    Le retour des soirées étoilées au Camp Nou. Ça y est, après avoir annoncé son retour au Camp Nou pour la rencontre de ce week-end contre Bilbao, le Barça retrouvera aussi son stade mythique en Ligue des champions. Selon un communiqué du club, les Blaugranas pourront ... Lire la suite

  • Pourquoi le Kosovo peut se considérer comme champion du monde
    Pourquoi le Kosovo peut se considérer comme champion du monde
    information fournie par So Foot 19.11.2025 17:27 

    La baguette de Sureau du foot. Loin des attentes longues de quatre ans et des éliminations gracieuses se trouve un monde où n’importe quelle équipe peut être championne du monde. Ce monde s’appelle l’Unofficial Football World Championship. Sur le papier, c’est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank