Voir Mbappé à Dubaï fait-il de lui un déserteur ?

La tension régnant entre les clubs et les sélections nationales continuent de se tendre, et ce n'est pas Kylian Mbappé qui va les apaiser. Laissé par le staff des Bleus à la disposition du Real Madrid pour soigner sa cheville, l'attaquant s'est entre temps offert une escapade à Dubaï. Mais qui blâmer dans cette histoire ?

« Quoi ? Comment ? Qu’apprends-je ? » Certains n’ont pas besoin de grand chose pour démarrer au quart de tour. Ici, l’étincelle : un Kylian Mbappé passant une tête à un événement de padel à Dubaï, aux côtés des frères Hernandez, si on se fie à un post Instagram datant du 18 novembre. Le combustible : un forfait du même Kylian Mbappé pour le déplacement des Bleus en Azerbaïdjan deux jours plus tôt – forfait officialisé le 14 novembre, soit quelques heures après la qualification pour le Mondial 2026 contre l’Ukraine, avec un doublé du capitaine. Ajoutez-y pas mal de vent dû à une enquête aux conclusions aussi vraisemblables que futiles du créateur de contenu Drik’C Football, montrant que le natif de Paris a embarqué le 15 depuis la capitale française pour celle des Émirats arabes unis, et vous l’avez votre incendie.

On ne sait pas si le Kyks a tapé dans une balle jaune, son t-shirt semble même tout propre, mais qu’importe. Ce qui lui est reproché, c’est d’être là plutôt que sur le banc tricolore pour guider ses plus jeunes partenaires, ou sur une table de kiné à Madrid pour soigner une cheville inflammée. C’est du moins pour cette raison que Didier Deschamps avait laissé son joueur à la disposition des équipes médicales du Real et ce que laissait entendre le communiqué initial de la la Fédération Française de Football : « Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid ». Les accrocs à flight radar le savent : le fameux « vol Emirates EK72 du 15 novembre » était sans escale de Paris à Dubaï, un trajet plus long d’1h30 que celui dont se sont infligés les autres Bleus pour aller à Bakou. Il est physiquement impossible que cette auscultation ait pu être réalisée ce jour-là en Espagne. L’Équipe assure qu’il n’aurait même pas passé d’examen tout court. Suffisant pour faire de ce voyage un acte de désertion ?…

Par Mathieu Rollinger, avec Léna Bernard pour SOFOOT.com