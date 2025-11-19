Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
OL Lyonnes sauve les meubles à Turin après une remontada
information fournie par So Foot•19/11/2025 à 20:56
OL Lyonnes sauve les meubles à Turin après une remontada
Juventus 3-3 OL Lyonnes
Buts : Beccari (12
e
), Cambiaghi (27
e
) et T.Pinto (37
e
) pour la Juve // Chawinga (60
e
), Katoto (79
e
) et Renard (90
e
) pour les Fenottes
Qui d’autre que lui ? Grand artisan de la conquête du graal européen avec le PSG (en plus de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Supercoupe d’Europe), Achraf Hakimi a été récompensé ce mercredi soir à la cérémonie des CAF Awards. Le latéral droit du PSG, ...
Lire la suite
Une juste récompense pour celui qui a guidé le Cap-Vert vers son premier Mondial. Artisan des très grandes performances sportives du Cap-Vert ces deux dernières années, le sélectionneur des Tubarões Azuls Pedro Leitão Brito, surnommé Bubista, a reçu le prix de ...
Lire la suite
La solution de United pour gagner cinq matchs d’affilée : changer de sport. C’est une sacrée info que vient de glisser ces derniers jours le président de la fédération italienne de basket Gianni Petrucci. Le club de Manchester United serait actuellement en pourparlers ...
Lire la suite
Qui a volé les joyaux de la couronne turque ? Drôle de mésaventure pour la délégation turque ce mardi soir au stade de la Cartuja de Séville, peu après le match nul entre l’Espagne et la Turquie (2-2), qui a vu la Roja se qualifier pour la Coupe du monde 2026 tandis ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer