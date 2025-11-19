 Aller au contenu principal
Manchester United bientôt en NBA ?
19/11/2025

Manchester United bientôt en NBA ?

Manchester United bientôt en NBA ?

La solution de United pour gagner cinq matchs d’affilée : changer de sport.

C’est une sacrée info que vient de glisser ces derniers jours le président de la fédération italienne de basket Gianni Petrucci. Le club de Manchester United serait actuellement en pourparlers pour ouvrir une franchise de NBA ! Vous avez bien lu, la direction des Red Devils envisage de se donner une dimension omnisports, chose qui n’est pas du tout commune au Royaume-Uni ou chaque club à son identité et son statut en fonction du sport. Ce n’est donc pas ça qui va renforcer l’image déjà très écorchée des frères Glazer, les deux actionnaires majoritaires américains du club mancunien, dont le rôle dans ce projet est déjà tout trouvé.…

TJ pour SOFOOT.com

  OL Lyonnes sauve les meubles à Turin après une remontada
    OL Lyonnes sauve les meubles à Turin après une remontada
    19.11.2025 

    Juventus 3-3 OL Lyonnes Buts : Beccari (12 e ), Cambiaghi (27 e ) et T.Pinto (37 e ) pour la Juve // Chawinga (60 e ), Katoto (79 e ) et Renard (90 e ) pour les Fenottes Deux mi-temps, deux visages.…

  Une drôle de mésaventure dans le vestiaire turc après Espagne-Turquie
    Une drôle de mésaventure dans le vestiaire turc après Espagne-Turquie
    19.11.2025 

    Qui a volé les joyaux de la couronne turque ? Drôle de mésaventure pour la délégation turque ce mardi soir au stade de la Cartuja de Séville, peu après le match nul entre l'Espagne et la Turquie (2-2), qui a vu la Roja se qualifier pour la Coupe du monde 2026 tandis ...

  Voir Mbappé à Dubaï fait-il de lui un déserteur ?
    Voir Mbappé à Dubaï fait-il de lui un déserteur ?
    19.11.2025 

    La tension régnant entre les clubs et les sélections nationales continuent de se tendre, et ce n'est pas Kylian Mbappé qui va les apaiser. Laissé par le staff des Bleus à la disposition du Real Madrid pour soigner sa cheville, l'attaquant s'est entre temps offert ...

  Arsenal et Visit Rwanda, c'est bientôt fini
    Arsenal et Visit Rwanda, c'est bientôt fini
    19.11.2025 

    Divorce au bout de la Manche. Arsenal mettra un terme en fin de saison à son partenariat avec Visit Rwanda, a annoncé mercredi le Conseil rwandais du développement. Le club londonien et l'organisme chargé de la promotion touristique ont « convenu d'un commun accord » ...

