Manchester United bientôt en NBA ?

La solution de United pour gagner cinq matchs d’affilée : changer de sport.

C’est une sacrée info que vient de glisser ces derniers jours le président de la fédération italienne de basket Gianni Petrucci. Le club de Manchester United serait actuellement en pourparlers pour ouvrir une franchise de NBA ! Vous avez bien lu, la direction des Red Devils envisage de se donner une dimension omnisports, chose qui n’est pas du tout commune au Royaume-Uni ou chaque club à son identité et son statut en fonction du sport. Ce n’est donc pas ça qui va renforcer l’image déjà très écorchée des frères Glazer, les deux actionnaires majoritaires américains du club mancunien, dont le rôle dans ce projet est déjà tout trouvé.…

TJ pour SOFOOT.com