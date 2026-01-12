Les trois derniers présidents de la Fed décrient l'agression "sans précédent" de Trump contre Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les trois anciens dirigeants de la Réserve fédérale américaine se sont joints lundi à d'autres anciens responsables de la politique économique du gouvernement fédéral pour condamner l'enquête criminelle de l'administration Trump sur le président de la Fed, Jerome Powell, la comparant à l'ingérence dans l'indépendance de la banque centrale plus souvent observée dans les pays émergents dotés d'"institutions faibles". "L'enquête criminelle dont fait l'objet le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, est une tentative sans précédent d'utiliser les attaques judiciaires pour saper cette indépendance", peut-on lire dans une déclaration signée par les anciens présidents de la Fed, Janet Yellen, Ben Bernanke et Alan Greenspan. "C'est ainsi que la politique monétaire est élaborée dans les marchés émergents dotés d'institutions faibles, avec des conséquences très négatives pour l'inflation et le fonctionnement de leurs économies de manière plus générale. Cela n'a pas sa place aux États-Unis, dont la plus grande force est l'État de droit, qui est à la base de notre réussite économique"

Les trois hommes ont été rejoints par dix autres anciens hauts responsables de la politique économique nommés par des présidents républicains et démocrates.

Cette déclaration intervient après que M. Powell a publié dimanche une déclaration vidéo extraordinaire, affirmant que le ministère de la Justice du président Donald Trump avait ouvert une enquête criminelle sur les commentaires qu'il avait faits au Congrès l'été dernier au sujet des rénovations en cours dans le complexe du siège de la Fed à Washington.