Les techniques de zinzins de Mikel Arteta pour préparer Arsenal a tous les problèmes
Mikel prévoyant. Arsenal a connu une petite mésaventure cette semaine avant son match contre Naples en Ligue des champions. À cause des gros problèmes qui ont touché le trafic aérien outre-Manche, les Gunners n’ont pas pu décoller à l’heure prévue.
Ils sont donc restés au centre d’entraînement en attendant le feu vert pour s’envoler vers l’Italie. Un événement imprévu ? Pas du tout. Arteta les avait déjà préparés.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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