Les techniques de zinzins de Mikel Arteta pour préparer Arsenal a tous les problèmes

Les techniques de zinzins de Mikel Arteta pour préparer Arsenal a tous les problèmes

Mikel prévoyant. Arsenal a connu une petite mésaventure cette semaine avant son match contre Naples en Ligue des champions. À cause des gros problèmes qui ont touché le trafic aérien outre-Manche, les Gunners n’ont pas pu décoller à l’heure prévue.

Ils sont donc restés au centre d’entraînement en attendant le feu vert pour s’envoler vers l’Italie. Un événement imprévu ? Pas du tout. Arteta les avait déjà préparés.…

LP pour SOFOOT.com