Les supporters sénégalais et ivoiriens privés de Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 10:09

Les restrictions d’entrée sur le territoire et le prix des billets auront raison de l’ambiance.

L’universalisme de ce Mondial 2026 ne sera finalement pas pour tout le monde. Ce mardi, Donald Trump a ajouté sept nouveaux pays (le Burkina Faso, le Laos, le Niger, le Mali, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et la Syrie) à la liste d’interdiction totale d’entrée sur le sol américain. Liste qui comptait déjà deux des qualifiés pour cette Coupe du monde : l’Iran et Haïti .…

LB pour SOFOOT.com

