Les supporters niçois interdits de déplacement à ... Nice

Même Eric Ciotti n’aurait pas osé. En barrage aller d’accession à la Ligue 1, Nice n’a pas fait mieux qu’un pauvre match nul sur la pelouse de Saint-Étienne. Ce vendredi, les deux équipes se retrouvent pour la manche retour dans une Allianz Riviera à huit clos suite à une sanction de la commission de discipline de la LFP. Pour cette rencontre classée à haut risques par les services de la Division nationale de la lutte contre l’hooliganisme, la Préfecture des Alpes Maritimes s’en est aussi mêlée en publiant un arrêté inédit.

Interdit de déplacement dans leur propre ville

« Considérant qu’il convient ainsi de restreindre la liberté d’aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OGC Nice » , la Préfecture du 06 a interdit aux Niçois de se déplacer aux abords de l’enceinte du GYM et à proximité du centre d’entraînement du vendredi 29 mai à partir de midi jusqu’au samedi à 2 heures du sbah. Les supporters de l’OGC Nice sont donc interdits de déplacement à … Nice.…

MBC pour SOFOOT.com