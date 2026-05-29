Bryan Bergougnoux est décédé à 43 ans
Triste nouvelle. Bryan Bergougnoux est décédé . L’ancien attaquant s’est éteint ce vendredi 29 mai des suites d’un malaise, a appris Le Progrès. L’offensif d’1 m 77 avait 43 ans. Il s’apprêtait à disputer un match des légendes à Toulouse, un de ses anciens clubs.
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