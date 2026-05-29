Laval se sépare de son entraîneur

C’est plus qu’une page, mais un chapitre qui se tourne au Stade lavallois. Laurent Lairy a annoncé le départ de l’entraîneur des Tangos, Olivier Frapolli : « Je veux vous informer qu’Olivier Frapolli ne sera plus l’entraîneur du Stade lavallois la saison prochaine. »

Arrivé en 2019, Frapolli aura permis aux Lavallois de retrouver l’antichambre du football français en 2022, après un titre en National. Les derniers mois ont été plus difficiles et Frapolli tire sa révérence sur un maintien arraché in extremis face à Rouen, dans le temps additionnel de son passage en Mayenne.…

TC pour SOFOOT.com