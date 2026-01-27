Les supporters marseillais seront sous surveillance rapprochée à Bruges

Collés-serrés. Voici comment seront certainement les supporters marseillais en déplacement à Bruges ce mercredi pour la dernière journée du premier tour de Ligue des champions. En effet, comme informe L’Équipe , les 1500 spectateurs attendus pour soutenir l’OM devraient être en étroite surveillance de la part des autorités belges , craignant de sérieux affrontements avec les ultras brugeois.

En Belgique, la police craint également la présence de certains ultras de Lille, prêts à en découdre. De fait, les supporters marseillais sont interdits de circulation en centre-ville et en proche périphérie de Bruges le jour du match . Ils devront se rendre à la frontière franco-belge afin d’être escortés jusqu’au stade.…

AB pour SOFOOT.com