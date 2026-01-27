Auteur de la pire panenka, il s'est en réalité cassé le genou

Zavala ne faisait donc pas du cirque. Vous l’avez certainement vu passer ces derniers jours : Cristián Zavala, joueur de Colo-Colo, a certainement manqué l’une des pires panenkas de l’histoire . Dans ce challenge initié par Brahim Díaz, le joueur de Chilien a ainsi loupé sa tentative, avant de s’écrouler au sol en se tenant la jambe, feignant une blessure.

Cristián Zavala 🇨🇱, protagonista de uno de los penales más virales del mes, sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha.pic.twitter.com/W8L6kazZvP…

AB pour SOFOOT.com