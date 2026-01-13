La finale de la CAN sera diffusée en clair

Bonne nouvelle pour le football populaire. Alors que les demi-finales de la CAN 2025 opposeront le Sénégal à l’Égypte et le Nigeria au Maroc ce mercredi 14 janvier, L’Équipe a dévoilé que la finale de la compétition sera diffusée en clair sur une des chaînes du groupe M6 .

M6 ou W9 retransmettra la rencontre

Cette 35 e CAN de l’histoire sacrera une nouvelle équipe, puisque la Côte d’Ivoire championne en titre a été éliminée en quarts de finale par l’Égypte (3-2), ce dimanche 18 janvier . Selon les informations du quotidien sportif, Bein Sports, qui détient l’intégralité des droits de la compétition, a trouvé un accord de sous-licence pour une codiffusion en clair avec le groupe M6. Si le groupe médiatique n’a pas encore acté la chaîne sur laquelle la rencontre sera retransmise – il s’agira soit de M6 soit de W9 –, elle sera en revanche commentée par Xavier Domergue .…

LB pour SOFOOT.com