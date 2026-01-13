Les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France sont connues

Enfin un titre en vue pour l’Olympique lyonnais ? Le tirage au sort des 8 es de finale de la Coupe de France a rendu son verdict ce mardi soir , en attendant le dénouement de la dernière rencontre de ce tour entre Bayeux et l’Olympique de Marseille.

𝐋𝐞𝐬 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝟖𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮𝐞𝐬 🔥 📅 Rendez-vous les 3 et 4 février pour des 8es de finale qui s’annoncent passionnants 🙌 Quel match attendez-vous le plus ? 👀#CDFCA pic.twitter.com/r47TcaM6MW…

LB pour SOFOOT.com