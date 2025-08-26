Les supporters marseillais interdits de déplacement pour le match face à l’OL

Les supporters marseillais interdits de déplacement pour le match face à l’OL

On s’y attendait, mais on est quand même déçus.

Pour la deuxième saison consécutive, les supporters marseillais seront interdits de déplacement à Lyon à l’occasion du choc entre l’OL et l’OM ce dimanche (20h45). Dans un arrêté transmis ce mardi à l’AFP, la préfète du Rhône a estimé qu’il convenait de « limiter la liberté d’aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel sur le territoire de la ville de Lyon, aux alentours et dans l’enceinte du Groupama Stadium ». …

ARM pour SOFOOT.com