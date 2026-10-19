L’OM communique après le pillage de sa boutique
En marge des manifestations de ce samedi, l’Olympique de Marseille a également vu sa boutique officielle saccagée par des pillards . Comme à Lille, où de fortes dégradations ont été observées, l’OM a dû fermer son magasin de la Canebière.
Des actes condamnés par communiqué
Dans un communiqué publié ce lundi matin, l’Olympique de Marseille « condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage dont sa boutique officielle de la Canebière a été la cible » et exprime sa solidarité à son partenaire Puma. Le club poursuit en indiquant que « ces événements ont occasionné d’importants dégâts matériels, contraignant le club à fermer temporairement cette boutique au public. » …
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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